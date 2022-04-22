أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر أمام القضاء 12 مايو المقبل

المصدر: البيان

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ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أمس الخميس أن أسطورة كرة القدم الجزائرية السابق رابح ماجر، سيمثل أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد في الـ12 من مايو المقبل.

وبحسب الصحيفة سيمثل أمام القضاء في قضية تتعلق باستفادته من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية، لمصلحة جريدة رياضية تسمى "البلاغ"، التي كان يملكها في وقت سابق، بعد أشهر مم توقف الجريدة وحل الشركة المسؤولة عن النشر.

ويتابع رابح ماجر، بصفته مديرا سابقا لجريدة "البلاغ" رفقة شريك له، التي كانت تصدر في وهران، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والإقرار الكاذب والتزوير واستعمال المزور.

كما تأسست المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار كطرف مدني في قضية الحال بواسطة ممثلها القانوني.

يذكر أن رابح ماجر سبق وان غادر جريدة البلاغ بتاريخ 3 نوفمبر 2019 والتي تمت تصفيتها بتاريخ 28 أبريل 2020.

وسبق وان مثل رابح ماجر أمام قاضي التحقيق يوم 7 أكتوبر سنة 2021، بموجب إجراء الاستدعاء المباشر للتحقيق معه في قضية الوكالة الإشهارية.

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