«حزلقوم» يثير ضحكات محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن مسلسله المفضل الآخر الذي يتابعه خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وكان محمد صلاح نشر في وقت سابق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عبر خاصية "ستوري"، مقطع لمشهد من مسلسل "مكتوب عليا" الذي يقدمه الفنان أكرم حسني، وأبدى صلاح إعجابه بالعمل التليفزيوني، حيث كتب على الفيديو: "جامد أقسم بالله".

وعاد محمد صلاح ليكشف عن المسلسل الآخر المفضل له، والذي يحرص على متابعته خلال شهر رمضان، حيث نشر صلاح مقطع فيديو جديد عبر «إنستجرام» خلال الساعات الماضية، من إحدى حلقات مسلسل «الكبير أوي»، يظهر فيه الفنان أحمد مكي بشخصية «حزلقوم»، وأرفقه صلاح بالتعبيرات الضاحكة، ليؤكد إعجابه للمسلسل.

يذكر أن صلاح يقدم موسماً مذهلاً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر قائمة هدافي «البريميرليغ» برصيد 22 هدفاً، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، قبل 6 مباريات على نهاية المسابقة.

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