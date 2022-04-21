اتحاد الكرة يجري تعديلاً على المناصب بالجهاز المعاون لمنتخب مصر

المصدر: البيان

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اتفق مسؤولو اتحاد الكرة المصري، مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على إجراء تعديلاً بمناصب الجهاز المعاون له.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن خلال الفترة الماضية تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفراعنة، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري.

وأبلغ إيهاب جلال مسؤولي الاتحاد في وقت سابق، عن تشكيل الجهاز المعاون له حيث طلب ضم أحمد حسام مساعده حالياً في بيراميدز إلى الجهاز الفني الجديد بمنصب المدرب العام مع استمرار محمد شوقي في نفس المنصب، وكذلك عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى، والاستعانة بمدرب أحمال فرنسي.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن مسؤولي اتحاد الكرة اتفقوا مع إيهاب جلال على تولي محمد شوقي منصب المدرب العام، وضم أحمد حسام لمنصب المدرب المساعد، وهو ما وافق عليه إيهاب جلال، بعدما كان يرغب في ضم الثنائي بمنصب المدرب العام.

ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال مواجهتي بيراميدز مع مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يتولى مهمته مع منتخب مصر بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي عن تعيين إيهاب جلال مدرباً لمنتخب مصر، وذلك عقب انتهائه من قيادة بيراميدز خلال مواجهتي مازيمبي، وسيتم خلال المؤتمر أيضاً الإعلان بشكل رسمي عن هوية الجهاز المعاون لجلال.

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