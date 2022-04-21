الرجاء المغربي يستعيد نجومه أمام الأهلي

المصدر: البيان

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يستعيد فريق الرجاء المغربي نجومه، خلال مواجهة الأهلي المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذين غابوا عنه في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة.

ويحل الأهلي ضيفاً على الرجاء غداً الجمعة في العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مصر، الثانية صباحاً بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأكد موقع "Le360" المغربي، أن الرجاء سيستعيد بعض اللاعبين الذين كانت مشاركتهم أمام الأهلي محل شك، بسبب الإصابات المختلفة التي عانوا منها في الآونة الأخيرة.

وقال الموقع أن الرجاء سيستعيد خدمات محمد الناهيري الذي غاب عن مباراة الذهاب أمام الأهلي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى عودة عمر العرجون بعد غيابه أيضاً في المباراة الماضية بسبب الإصابة.

وأوضح الموقع المغربي أن ثنائي الرجاء حميد أحداد وعبد الإله مذكور أصبح جاهزاً للمشاركة مع فريقه أمام الأهلي بشكل طبيعي، في ظل تمكنه من خوض المران الأخير للرجاء، بعدما عانا من بعض الآلام خلال الأيام الماضية.

وفي نفس الإطار يفتقد الرجاء في مباراة الأهلي لخدمات مروان هدهودي الذي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب بالقاهرة، وزكريا الوردي الذي خضع لعملية جراحية مؤخراً.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب بنتيجة 1/2.

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