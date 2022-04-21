تعاقدات المريخ السوداني تطيح بالفريق من الممتاز

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

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أكد مدثر خيري عضو مجلس المريخ جناح (آدم سوداكال) أن كل التعاقدات التي أبرمت مع اللاعبين عن طريق مجلس حازم مصطفى باطلة لعدم شرعية المجلس، بحسب خطاب محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للاتحاد السوداني لكرة القدم، ويحق لأي نادٍ في الدوري الممتاز الطعن في مشاركتهم، مضيفاً «أن النادي الشاكي سيكسب نقاط المباراة، وأن كل القرارات الصادرة من مجلس حازم مصطفى لا تساوي الحبر الذي كتبت به»، وحذر خيري من أن الوضع في المريخ ينذر بكارثة قد تطيح بالفريق من أندية الدوري الممتاز.

وكشف مدثر خيري عضو مجلس إدارة نادي المريخ لـ«البيان الرياضي» حقيقة خطاب محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والذي حذر من خلاله الاتحاد السوداني من التعامل مع مجلس حازم مصطفى، مؤكداً أن القرار قديم وسبق أن وجهت (كاس) بذلك إلا أنّ الأخير تجاهل قرار محكمة التحكيم الرياضي ومنح مجلس حازم شرعية لا يملكها.

ويدور صراع متصاعد في المريخ حول شرعية مجلسين في المريخ، الأول يترأسه آدم سوداكال والثاني حازم مصطفى، وتدخل الاتحاد السوداني في الصراع، ليصعد مجلس سوداكال القضية لمحكمة التحكيم الرياضي التي يتوقع أن تحسم القضية في الثالث عشر من يونيو المقبل.

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