الهلال السوداني يساوي بين الجاني والضحية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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تقدم الطاهر يونس النائب الأول لرئيس لجنة تطبيع نادي الهلال باستقالته، وذلك بعد قرار لجنة التطبيع بإيقافه ومساعد الرئيس الفاضل التوم، بعد اعتداء الأخير عليه بجسم صلب في اجتماع عقد بمكتب الرئيس هشام السوباط.

ورفض الطاهر يونس في بيان قرار المجلس، مؤكداً انقطاع علاقته بلجنة التطبيع بعد ما وصفته بالمساواة بين الجاني والمجني عليه. وأضاف يونس في بيانه: ما حدث في الاجتماع الأخير الذي تناقلته المواقع كان نقطة سوداء في تاريخ الهلال تحاملت على نفسي فيه وصبرت على الأذى لحفظ لحمة الهلال وتاريخه نقياً .

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