ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين رئيسي الرجاء والأهلي قبل لقاء الحسم؟

المصدر: البيان

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كشف نادي الرجاء عن مضمون الاتصال الهاتفي الذي دار بين رئيسي النادي المغربي والأهلي المصري، قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين.

ويحل الأهلي ضيفاً على نظيره الرجاء يوم الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي سيستضيفها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي الرجاء، فقد أجرى أنيس محفوظ رئيس النادي المغربي مكالمة هاتفية مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، يستفسر خلالها عن أحوال البعثة المصرية بالدار البيضاء.

وأكد حساب الرجاء، أن الرئيسان تبادلا أطراف الحديث حول عمق العلاقة الأخوية التي تجمع بين الناديين وجماهيرهما والبلدين الشقيقين، وحرصهما على أن يمر لقاء الإياب بسلام وتسوده أجواء رياضية يطبعها روح التنافس الشريف.

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة بنتيجة 1/2.

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