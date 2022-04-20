اتحاد الكرة المصري يكشف تطورات ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف اتحاد الكرة المصري عن آخر التطورات الخاصة بملف إعادة مباراة مصر والسنغال، التي جمعتهما في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان اتحاد الكرة المصري طالب نظيره الدولي بإعادة مباراة مصر والسنغال بسبب المضايقات التي شهدتها بعثة منتخب مصر قبل وأثناء المباراة.

وأفادت بعض التقارير الصحفية عن قيام لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار قرارها غداً الخميس، وفي هذا الشأن علق عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات إذاعية، قائلاً: "ليس من الضروري أن يصدر القرار غداً، ليس هناك موعد محدد".

وتابع: "قدمنا الكثير من الإثباتات والجماهير التي كانت متواجدة في الملعب ساعدتنا على ذلك".

وواصل: "مراقب المباراة سجل كل شيء حدث سواء خارج الملعب أو داخله، مهمة المراقبين الآن أن يثبتوا كل شيء يحدث صوت وصورة، وطريقة دخول الجماهير والعملية التنظيمية خارج وداخل الملعب".

واستكمل: "قدمنا كل الأوراق في الملف، وذكرنا كل ما كتب في الصحافة العالمية عن المباراة وأرسلناه للجنة".

وبسؤاله هل سيتم رفع الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية، قال عامر حسين: "بالطبع هناك خطوات سيتم اتباعها قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية، وسنتخذ كل الإجراءات لكي يعلم الجميع أن مصر ليست دولة سهلة، وحتى يفكر الجميع فيما يقدمه قبل أن يفكر أن يقترب من منتخب مصر".

واختتم: "نقوم باستقبال المنتخبات في مصر ونقدم لهم كرم الضيافة، والاتحاد الإفريقي يضع لنا شروط غريبة جداً على الرغم من عدم تنفيذها في الدول الأخرى".

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