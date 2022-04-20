مصر وإثيوبيا وجهاً لوجه في تصفيات الأمم الإفريقية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقيمت الثلاثاء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023، بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج.

وتضم التصفيات الإفريقية 48 منتخباً تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة، يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة، باستثناء مجموعة كوت ديفوار، سيتأهل منها فريق واحد.

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: ساو تاومي وبرينسيبي أو موريشيوس- غينيا بيساو- سيراليون- نيجيريا

المجموعة الثانية: إي سواتيني- توجو- كاب فيردي- بوركينا فاسو

المجموعة الثالثة: بوروندي- ناميبيا- كينيا- الكاميرون

المجموعة الرابعة: إثيوبيا- مالاوي- غينيا- مصر

المجموعة الخامسة: إفريقيا الوسطى- أنجولا- مدغشقر- غانا

المجموعة السادسة: تنزانيا- النيجر- أوغندا- الجزائر

المجموعة السابعة: جنوب السودان- جامبيا- الكونغو- مالي

المجموعة الثامنة: ليسوتو- جزر القمر- زامبيا- كوت ديفوار

المجموعة التاسعة: السودان- موريتانيا- الجابون- الكونغو الديمقراطية

المجموعة العاشرة: بوتسوانا- ليبيا- غينيا الاستوائية- تونس

المجموعة الحادية عشر: ليبريا- زيمبابوي- جنوب إفريقيا- المغرب

المجموعة الثانية عشر: رواندا- موزمبيق- بنين- السنغال

وقرر الاتحاد الإفريقي إقامة الجولتين الأولي والثانية في الفترة من 30 مايو وحتى 14 يونيو من العام الجاري.

وتقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر المقبل، على أن تقام آخر جولتين بين يومي 20 و28 مارس 2023.

ومن المقرر أن تحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2023.

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