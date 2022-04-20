بعد هدفيه في مانشستر يونايتد.. محمد صلاح يواصل أرقامه القياسية مع ليفربول

المصدر: البيان

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حقق الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي أرقاماً مميزة بعد هدفيه في شباك مانشستر يونايتد.

وحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول بملعب أنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري الإنجليزي، الذي انتهى برباعية نظيفة للريدز نجح صلاح في إحراز هدفين منها وصنع هدفاً آخر.

جاء هدف محمد صلاح الأول في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 22 من عمر شوط المباراة الأول، بعدما استقبل تمريرة رائعة من ساديو ماني داخل منطقة جزاء الشياطين الحمر، وأضاف الهدف الرابع لليفربول والثاني له في الدقيقة 85.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع في مباراتي الدور الأول والثاني أمام مانشستر يونايتد في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، بعد مسعود أوزيل نجم أرسنال السابق الذي حقق نفس الإنجاز موسم 2015\2016، حيث سجل صلاح في مباراة الدور الأول أمام مانشستر يونايتد ثلاث أهداف (هاتريك)، وصنع هدفاً آخر، بخلاف هدفيه في المباراة الأخيرة وصناعته لآخر أيضاً.

وكشفت شبكة «سكواكا» للإحصائيات، أن محمد صلاح يعتبر أكثر لاعب سجل وصنع في موسم واحد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال 6 مباريات، بواقع 9 سجلها و7 أهداف أخرى صنعها، كما أصبح صلاح ‏أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 5 أهداف ضد مانشستر يونايتد في موسم واحد.

ونجح محمد صلاح أيضاً في معادلة الرقم القياسي لنجم ليفربول السابق ستيفين جيرارد كأكثر لاعبي الريدز تسجيلاً للأهداف في مرمى مانشستر يونايتد، بعدما سجل 5 أهداف خلال مواجهتي اليونايتد هذا الموسم.

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