إنذار رسمي بحبس خالد الغندور ومنعه من الظهور الإعلامي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ، بـ إنذار رسمي لنقابة الإعلاميين يطالب باتخاذ إجراءات قانونية تصل للحبس والمنع من الظهور الإعلامي ضد الإعلامي خالد الغندور، بعد تصريحاته عقب لقاء الأهلي والرجاء المغربي ببطولة إفريقيا.

وذكر مقدم الإنذار أن تصريحات الإعلامي الرياضي خالد الغندور، استفزت مشاعر الجماهير المصرية والمغربية بعد لقاء الأهلي والرجاء حيث أثارت ردود أفعال غاضبة من جماهير مصر عامة، والأهلي خاصة والتي نعتبرها تحريض ما بين الجماهير وإثارة للفتنه الكروية محليا وإقليميا.

وقال المحامي في إنذاره: وعلى الرغم من الاعتذار الموجه من الغندور إلا أنه جاء دون أدنى شعور بالمسئولية الإعلامية التي يحملها حسب وصف محفوظ ويعد مخالفة صريحة للقرار رقم 17 لسنة 2017، والمعروف بميثاق الشرف الإعلامي. والذي يحظر فيه علي الإعلامي الحديث عن الأفكار التي تحرض على تكريس ثقافة العنف والكراهية والبعد عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بين أطياف الشعب واحترام الكرامة الإنسانية للمشاهدين، وفقا لموقع القاهرة 24.

وأضاف مقدم الإنذار أن المادة 23 من لائحة الجزاءات تفرض غرامه قدرها 250 الف جنيه والمنع والحجب مؤقتا أو بصفه دائمه بالإضافة إلى ما نص عليه قانون الرياضة الجديد 71 لسنه 2017 في المواد 83 و84 و88 و91 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة كل من حرض على الكراهية في الرياضة باي وسيله علنيه بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.

واختتم المحامي، بأنه يتقدم بهذا الإنذار الرسمي لنقيب الإعلاميين بصفته رئيس الجهة المنوط بها تفعيل مواد القانون سالفه البيان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد خالد الغندور، وإبلاغ جهات التحقيق ببلاغ رسمي من النقابة وذلك حتي لا تصير فتنه بين الجماهير سواء المصرية أو الإقليمية واتخاذ اللازم قانونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز