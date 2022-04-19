خالد الغندور يفجر أزمة كبيرة والأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام

المصدر: البيان

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فجر لاعب الزمالك السابق خالد الغندور أزمة كبيرة تسببت في حالة من الغضب الشديد من جماهير النادي الأهلي المصري ضده بسبب مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ للنائب العام ضد اللاعب .

وتقدم محمد رشوان محامي النادي الأهلي المصري بلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق بسبب نشر أخبار كاذبة عن حكام مباراة الأهلي والرجاء المغربي.

وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي على ملعب الأهلي والسلام بالقاهرة في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال "رشوان" عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إن خالد الغندور ارتكب جريمة نشر الأخبار الكاذبة المعاقب عليها بنص المادة 188 من قانون العقوبات وكذلك جريمة تكدير الأمن والسلم العام.

وأضاف أنه الغندور" نشر أخبار مُفبركة على "فيسبوك" تناولت تصريحات منسوبة لحكام مبارة الأهلي المصري والرجاء المغربي؛ قاصدا استثاره جمهور الرجاء المغربي وشحنه ضد بعثة النادي الأهلي التي ستخوض مباراة العودة برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والبعثة الرسمية واللاعبين، ما يتسبب في هجوم الجماهير المغربية على البعثة أو التعدي عليها قولا أو فعلا"

وأتم:" تقدمت اليوم ببلاغ رسمي ضده إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحاله المشكو في حقه للتحقيق العاجل".

وبعد المباراة، نشر خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" العديد من المنشورات التي تهاجم حكم المباراة والجزائري مهدي شريف عبيد حكم تقنية الفيديو ومخرج المباراة محمد نصر الدين.

وزادت حدة الانتقادات بعد منشور نشره خالد الغندور عبر حسابه، يحمل تصريحات منسوبة لمهدي شريف عبيد، حكم تقنية الفيديو، يحمل فيها المخرج محمد نصر الدين مسؤولية احتساب ركلة الجزاء، بداعي عدم عرض جميع الإعادات.

وتبين بعد ذلك أن الحكم الجزائري لم يدل بأي تصريحات تتعلق بهذا الأمر، ليقوم نجم الزمالك السابق بحذف المنشور من حسابه، بالإضافة إلى بعض المنشورات الأخرى التي تتحدث عن المباراة، ليعلن غلق التعليقات على حسابه.

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