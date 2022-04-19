موسيماني يشارك في توزيع «شنط رمضان» على الأهالي في مصر (صور)

المصدر: البيان

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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري، على المشاركة في الدور المجتمعي لنجوم الرياضة خلال شهر رمضان المبارك.

وشارك موسيماني في أعمال الخير الرمضانية، من خلال توزيع «شنط رمضان» على أهالي منطقة إسطبل عنتر بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

جاء ذلك قبل سفر الأهلي إلى المغرب، استعدادا لخوض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء.

والتقط موسيمانى صور تذكارية مع أهالي المنطقة، والأطفال الذين احتشدوا في المكان المتواجد به المدرب الجنوب إفريقي.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي المقبلة أمام الرجاء ستقام منتصف الليل يوم الجمعة بتوقيت مصر، 2 صباحا بتوقيت الإمارات.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب ضد الرجاء المغربي، خاصة أن نتيجة مباراة الذهاب تعتبر غير مطمئنة للفريق الأحمر، حيث انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح الأخير.

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