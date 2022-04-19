مدرب المريخ السوداني آخر من يعلم

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى المدير الفني لفريق المريخ، إبراهيم حسين «إبراهومة»، علمه باللاعبين المبعدين من قائمة اللاعبين المعتمدين للمشاركة في الدوري الممتاز، موضحاً أن إدارة النادي لم تتواصل معه لأخذ رأيه بشأنهم. وأضاف أن لاعبين مثل طبنجة ومحمد هاشم التكت يحتاجهما الفريق في الدوري الممتاز، وكان المريخ قد استقر على 32 لاعباً في كشفه النهائي للاتحاد السوداني لكرة القدم، وتم إبعاد الحارس منجد النيل، واللاعبين: محمد هاشم التكت، عبدالمنعم طبنجة، محمد موسى الضي، بكري المدينة، أمير كمال، حمزة داؤود، محمد عبدالله زرقة، ونور الدين راموس.

وكان نادي المريخ قد أعلن عن موقفه من استمرار الكابتن إبراهيم حسين مع الفريق من عدمه، حيث جدد مجلس إدارة النادي الثقة في «إبراهومة»، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، موضحاً أنه قادر على تولي المهمة، لأنه يعرف جيداً القدرات الفنية للاعبيه.

كما كان المريخ السوداني قد أعلن تولي «إبراهومة» قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، خلفاً للإنجليزي لي كلارك، بعدما سقط الفريق أمام مضيفه الأهلي المصري 3/‏‏1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز