بيع ممتلكات محمد الشناوي حارس الأهلي المصري في مزاد علني

المصدر: البيان

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كشف وليد عبدالهادي، وكيل أعمال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أنه حصل على حكم نهائي برفض الاستشكال الذي تقدم به قائد الأحمر، وأحقيته في الحصول على مليون و650 ألف جنيه، ودفع التكاليف اللازمة لتنفيذ الحكم وفقا لصحيفة الوطن.

وقال عبدالهادي «المحكمة ستحدد موعدا لبيع ممتلكات الفيلا الخاصة بمحمد الشناوي في مزاد علني، وسيجرى إخبار الحارس الدولي بالأمر، وفي حالة رفضه سيتم إخراج مقتنيات الفيلا، لبيعها في مزاد علني أمام الجميع».

وأضاف: «محمد الشناوي أنهى كل إجراءات التقاضي، وآخر درجات الاستشكال بعد رفض هذا الحكم».

وتابع وليد عبدالهادي: «سأتقدم بإعلان في الجريدة الرسمية لبيع مقتنيات الفيلا الخاصة، وستحدد جلسة للبيع، وأطلب حصولي على مليون و650 ألف جنيه».

وكانت محكمة القاهرة الجديدة قضت برفض الاستشكال الذي تقدم به محمد الشناوي، ضد الحجز على ممتلكاته، بسب تراخيه في سداد مبلغ مليون و650 ألف جنيه، النسبة المقررة لصالح وكيله السابق وليد عبدالهادي، من صفقة انتقاله من بتروجت إلى القلعة الحمراء في عام 2016.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة، قد قضت برفض الاستشكال الذي تقدم به الشناوي، ضد الحجز على ممتلكاته، بسب تراخيه في سداد مبلغ مليون و650 ألف جنيه، النسبة المقررة لصالح وكيله السابق وليد عبدالهادي، من صفقة انتقاله من بتروجت إلى القلعة الحمراء في عام 2016.

وأقرت اللجنة الرفض والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بدفع حارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، قيمة الغرامة التي أقرتها في الحكم الأول، ورفض الاستشكال الذي تقدم به الحارس.

وطالب وليد عبد الهادي من الحارس وقت انتقاله من بتروجت إلى الأهلي عام 2016، والذي وقع عقدا مدته 5 سنوات، بقيمة 16 مليون جنيه، بالحصول على نسبة عمولة بقيمة 10%، أي ما يعادل 1.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

وكان المارد الأحمر فاز على الرجاء بثنائية مقابل هدف، في ذهاب دور الثمانية، التي أقيمت على ستاد الأهلي We السلام.

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