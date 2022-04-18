تصريحات مرعي تفسد فرحة المصري في الكونفدرالية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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أفسد عمرو مرعي، مهاجم فريق المصري البورسعيدي، فرحة فريقه بالفوز على نهضة بركان المغربي، بهدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب تصريحاته عقب المباراة، وكشفه عدم حصول لاعبي الفريق على مستحقاتهم المالية منذ نحو ثلاثة أشهر، ودفعت هذه التصريحات إدارة النادي لتغريم اللاعب مليون جنيه، وإحالته للتحقيق، كما تقرر توقيع عقوبات مادية على اللاعبين الذين نالوا الطرد والإنذارات في مباراة نهضة بركان.

ووضع فريق المصري قدماً في الدور قبل النهائي من البطولة القارية، بعد أن حقق الفوز على الفريق المغربي، في ذهاب دور الثمانية، في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي شهدت طرد اثنين من لاعبي المصري، وأكمل الفريق المباراة بتسعة لاعبين من الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ومن المقرر أن يلعب الفريقان مباراة العودة يوم الأحد المقبل على ملعب البلدية في المغرب.

غضب

وعبر عمرو مرعي في تصريحاته عن غضبه تجاه مجلس إدارة ناديه بسبب عدم حصول لاعبي المصري على مستحقاتهم المالية في الفترة الماضية، وقال: «لم أشاهد في حياتي من يستطيع التحمل مثل لاعبي المصري، من الناحية المادية دائماً تتأخر مستحقات اللاعبين ونحصل على الكثير من الوعود ولكننا نستطيع الفصل بين الأزمات والملعب».

ولفت مرعي، الذي سجل هدفاً أمام نهضة بركان، إلى أن أزمة المستحقات مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، وهو ما يتسبب في تشتيت تركيز اللاعبين، الذين يدخلون المباريات وهم لا يفكرون في كرة القدم، بل يفكرون في هذه الأوضاع، وأن سبب تحقيق الفوز هو روح اللاعبين فقط، أما الفنيات فلا تتعدى 20 %، وقال: في كل مرة يحصل اللاعبون على وعود من مجلس الإدارة، لكن لا يحدث أي شيء، والجميع يعرف ما هي مشاكل المصري ويجب أن يقف مجلس الإدارة بجانب اللاعبين أكثر من ذلك، خصوصاً وأن كل لاعبي المصري والجهاز الفني والجميع يؤدي على أكمل وجه، إلا أن عدم الوفاء بالوعود يعمل على تزعزع الثقة بين اللاعبين والمجلس.

صرف المستحقات

وعلق كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري، على تصريحات عمرو مرعي، وقال: مثل هذه الأمور لا يجب أن تناقش عبر وسائل الإعلام، وطمأن لاعبي الفريق، على صرف المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب لاعبو المصري صرف قسطين من المستحقات السابقة عن شهري فبراير ومارس، بعدما قامت الإدارة بإيقاف تلك المستحقات في وقت سابق بسبب تراجع النتائج المحلية.

وأكد ذكري على أن الإدارة قررت صرف القسط الأول من المستحقات قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان والقسط الثاني بعد العودة مباشرة، وأوضح أن كل الأندية تعاني من تأخير المستحقات في الفترة الأخيرة، وأن التأخير في المصري بسبب أن اللعب في برج العرب وإقامة المعسكرات يستنفد خزينة النادي.

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