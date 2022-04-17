اتحاد الكرة العراقي يغرم «صدام» 10 ملايين دينار

المصدر: دبي - علي شدهان

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قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم تغريم صدام عزيز، رئيس نادي سامراء، أحد فرق الدوري الممتاز، عشرة ملايين دينار عراقي ومنعه من دخول الملاعب إلى نهاية الموسم الجاري، في ضوء أحداث مباراة سامراء أمام ضيفه الكرخ، والتي خسرها بنتيجة 2 - 3 في الجولة 27 من البطولة، التي يحتل فيها سامراء المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

وقرر الاتحاد حرمان نادي سامراء من اللعب على أرضه، وبدون جمهور لمباراتين، ومنع حيدر نجم، مساعد مدرب نادي نفط الوسط من مرافقة فريقه 5 مباريات وتغريم نادي نفط الوسط مليوني دينار عراقي.

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