محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء هيستيرية ... لهذا السبب

المصدر: وكالات

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كشف خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن رد فعل محمد صلاح قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم عقب الهزيمة أمام السنغال وضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر إذاعة أون تايم سبورت، إن محمد صلاح دخل في نوبة بكاء شديدة داخل غرفة خلع الملابس، وظهر محبطا خاصة وأنه كان يحلم بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

كما كشف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة تفاصيل الساعات الأخيرة في المفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش قبل رحيله عن منتخب مصر وتولي إيهاب جلال بدلاً منه.

وأضاف الدرندلي أن اتحاد الكرة تحدث مع كيروش في كل تفاصيل استمراره قبل أن يكون الخلاف بسبب عدم الاتفاق بشأن التجديد بعد ديسمبر المقبل على حد تعبيره.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة: "كيروش كان يتوهم بأنني سافرت معه إلى الكاميرون في بطولة أمم أفريقيا من أجل مضايقته والحديث معه عن الشرط الجزائي لرحيله لكنه تفاجأ أنني أدعمه وكل معاونيه".

واضاف الدرندلي:" مرض والد كيروش وحفيدته ربما أيضا من العوامل التي قد تكون سبباً في عدم تجديد كيروش عقده مع الفراعنة".

على جانب آخر حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء الموافق 27 إبريل الجاري موعداً لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول لكرة القدم الذي تولي المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وينتظر اتحاد الكرة انتهاء مهمة إيهاب جلال مع فريقه بيراميدز خلال لقاء الإياب في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام مازيمبي المقرر لها يوم الاثنين الموافق 25 إبريل، من أجل عقد اجتماع مع إدارة اتحاد الكرة لبحث كافة التفاصيل الخاصة بالجهاز المعاون ومتطلبات المرحلة القادمة قبل استلام مهمته في الأول من مايو المقبل وفقاً لتأكيدات مسؤولي الجبلاية.

في الوقت الذي عقد فيه وكيل إيهاب جلال اجتماعا مع الشؤون القانونية باتحاد الكرة في حضور وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية من أجل وضع الرتوش الأخيرة على تفاصيل العقد الذي يمتد لمدة عام ونصف العام لحين انتهاء نهائيات أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار في منتصف العام المقبل.

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