الرجاء ينشر صورة ساخرة للتحكيم والمخرج التلفزيوني لمباراته ضد الأهلي

المصدر: البيان

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سخر الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي، من طاقم التحكيم الذي قاد مباراة "النسور" ضد مضيفه الأهلي المصري، أمس السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونشر الرجاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورا للحكم ندالا، ومساعده في تقنية الفيديو "فار"، الجزائري مهدي عبيد، ومخرج المباراة، المصري محمد نصر، وعلق عليها ساخرا إنهم "أفضل لاعبي اللقاء".

وسخر حساب الرجاء أيضا من المخرج التلفزيوني للمباراة واتهمه بتعمد تضليل لقطة إحدى ركلات الترجيح.

وجاءت السخرية اعتراضا على احتساب الحكم الرئيسي للمباراة، الكونغولي جان جاك ندالا، لركلتي جزاء لصالح الأهلي، و"تعمد" المخرج إعادة اللقطة التي احتسب فيها الحكم ركلة الجزاء الأولى ضد الرجاء، من زاوية اعتبره الرجائيون "مضللة" ولا تكشف حقيقة سوء تقدير الحكم.

ونشر الرجاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورا للحكم ندالا، ومساعده في تقنية الفيديو "فار"، الجزائري مهدي عبيد، ومخرج المباراة، المصري محمد نصر، وعلق عليها ساخرا إنهم "أفضل لاعبي اللقاء".

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