محمد صلاح يشارك في حملة "أنت أقوى من المخدرات"

المصدر: البيان

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شارك الدولي المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم فى إعلان جديد لـ حملة "أنت أقوى من المخدرات".

وجاء الإعلان الجديد الذى ظهر فيه محمد صلاح، تحت عنوان: "المخدرات رحلتها قصيرة ماتسفرهاش".

وتدور أحداث الإعلان حول تأثير المخدرات اللحظي والوهمي على عقل وإحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائق ىالمقطورات، وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمي بالنشوة يكون السقوط في براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل.

ويظهر "صلاح" في نهاية الإعلان ممسكًا بأيدي أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع في براثن الإدمان، مرددًا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات ".

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أطلقت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن الإحصائيات الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أكدت أن حققت الحملات السابقة والتى شارك فيها نجم المنتخب المصري حققت نجاحا كبيرا وساهمت فى تواصل الكثير من الشباب مع رقم 16023 الخاص بالخط الساخن للعلاج فى سرية وبالمجان من المخدرات.

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