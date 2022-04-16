فيديوهات جديدة لمباراة مصر والسنغال أمام الفيفا

المصدر: البيان

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تقدم اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بفيديوهات جديدة تحتوى على رصد التجازوات التي قامت بها الجماهير السنغالية في حق البعثة المصرية ولاعبي المنتخب المصري خلال اللقاء الذي أقيم 29 من الشهر الماضي وانتهى بفوز أسود التيرانجا بنتيجة 3-1 في ضربات الترجيح .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية أمام الأتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» و«كاف» لـ إعادة مباراة مصر والسنغال الفاصلة والحاسة من جديد نظرا للتجاوزات التي أثرت سلبًا على لاعبي المنتخب الوطني.

وحصل اتحاد الكرة على فيديوهات جديدة تزيد من إدانة جماهير السنغال وتوضح أسلوبهم الممنهج ضد لاعبي المنتخب الوطني خلال اللقاء، ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» و«كاف» قرارهما بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال أو اعتماد النتيجة كما هي خلال الأسبوع المقبل.

وكشفت الفيديوهات الجديدة ، وفقا لصحيفة المصري اليوم ، عن وجود أعمال منظمة تجاه لاعبي منتخب مصر داخل الملعب وليست أعمالا فردية ولكن الأمور تمت بشكل ممنهج وليس عشوائيًا من جانب الجماهير اتجاه اللاعبين .

وأرسل اتحاد الكرة المصري المستندات الجديدة إلى فيفا لتدعيم الشكوي قبل إصدار القرار الأسبوع المقبل.

وحددت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي موعد مناقشة شكوي منتخب مصر ضد السنغال في 21 أبريل الجاري.

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