آلية التأهل لدوري أبطال آسيا بعد زيادة أندية الدوري السعودي

المصدر: البيان

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن آلية مشاركة الأندية في بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2024/2023، بعد قرار زيادة أندية الدوري السعودي للمحترفين، بقرار رسمي.

وأعلن الاتحاد السعودي أمس الخميس زيادة عدد أندية الدوري إلى 18 فريق بداية من موسم 2024/2023، مع زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 لكل فريق، يحق لـ 7 منهم فقط التواجد في قائمة المباراة.

وتجبر زيادة عدد أندية الدوري، الاتحاد السعودي على تغيير نظام التأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، وذلك بشكل استثنائي نظراً لتزامن موسمين محليين مع نسخة واحدة من البطولة.

وأكد الاتحاد السعودي أن المتأهلين لنسخة 2024 بدوري أبطال آسيا هم بطل الدوري موسم 2022/2021 بالإضافة إلى بطل الدوري موسم 2023/2022، مع بطل كأس الملك 2023/2022، فيما يصعد للملحق بطل كأس الملك 2021/2022.

في حالة حصول فريق على بطولتين منهم خلال الموسمين، سيتم اختيار وصيف دوري 2023/2022، ثم وصيف دوري 2022/2021، وفي حالة التكرار أيضاً سيتم اختيار ثالث الدوري 2023/2022 ثم ثالث الدوري 2022/2021.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن جميع الأندية المتأهلة لدوري أبطال آسيا لن تشارك في البطولة إلا بعد الحصول على الرخصة الآسيوية.

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