محمد بركات يوضح موقفه من تعيين إيهاب جلال وحقيقة استقالته

المصدر: البيان

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كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقفه من تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر، وحقيقة تقدمه باستقالته من منصبه.

وقال بركات خلال برنامجه "الريمونتادا" الذي يقدمه على قناة المحور الفضائية: "قرار تعيين إيهاب جلال، صاحبه الكثير من اللغط، الخبر الوحيد الصحيح هو أنني مع حازم إمام وخالد الدرندلي كان لدينا توجه للتعاقد مع مدير فني أجنبي".

وأضاف: "بدأ التصويت على اختيار الجهاز الفني في اجتماع اتحاد الكرة، من حيث المصري أو الأجنبي، أنا والدرندلي وحازم إمام كنا نرى أن المدرب الأجنبي مناسب للفترة المقبلة، ولكن الأغلبية كانت تدعم المدرب الوطني، وكان هناك احترام لرأي الأغلبية، وانتهى الأمر عند هذا الحد".

وتابع: "إيهاب جلال كان الوحيد الموجود في الصورة، آراء الكل بلا استثناء بما فيهم أنا وحازم إمام والدرندلي وافقنا على تولي إيهاب جلال المهمة".

وشدد: "لم يكن هناك نية لتقديم الاستقالة، كل شخص في اتحاد الكرة له وجهة نظره، والأهم أن هناك احترام متبادل، رأي الأغلبية تم الأخذ به في النهاية".

وأردف: "لعبت بجوار إيهاب جلال في الإسماعيلي وعلاقتي به جيدة، وقمت بالتصويت له عقب الاستقرار على تعيين مدير فني مصري للمنتخب".

واستطرد: "اتحاد الكرة لم يفرض أسماء في الجهاز الفني للعمل مع إيهاب جلال، هي مجرد ترشيحات، إيهاب جلال يعمل بفكره فقط، نحن نرشح له أسماء إذا رحب بهم أهلاً وسهلاً، وإذا لم يرحب وفضل أسماء أخرى، وجهة نظره سوف تسير وفقاً لأفكاره فقط".

وأتم: "إيهاب جلال له كامل الدعم والمساندة، وهو الذي سيختار جهازه الفني من البداية وحتى النهاية".

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