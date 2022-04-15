الحضري عن إيهاب جلال: مدرب ناجح وحقق إنجازات

المصدر: البيان

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أثنى عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، على قرار اتحاد الكرة المصري بتعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب الفراعنة، ليخلف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق.

وقال عصام الحضري خلال تصريحاته لقناة "ETC" الفضائية: "نحن في انتظار جلسة من إيهاب جلال مع الجهاز المعاون، بعد أن يتم الاستقرار بشكل نهائي على كل الأسماء، ولن يتم ذلك قبل انتهاء مباراتي بيراميدز أمام مازيمبي، وبعدها سيتم الاتفاق على خطة عمل المرحلة المقبلة".

وتابع: "إيهاب جلال مدرب ناجح، واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة خلال 15 عاما من التدريب، لدي ثقة كبيرة أن منتخب مصر معه سيحقق إنجازات ونجاحات، ونمتلك لاعبين في أفضل أندية العالم مثل محمد صلاح، وأتمنى أن نحقق ما يسعد الجماهير الفترة المقبلة".

وأكمل: "تلك الفترة تحتاج إلى دعم كبير من الجماهير، نجاح منتخب مصر لن يحسب للحضري ولا لإيهاب جلال، بل سيسجل في تاريخ مصر، فإذا نجحنا سيكون ذلك منسوباً للجميع من جهاز فني ولاعبين واتحاد كرة وجماهير، وفي حال غياب التوفيق عنا، سيكون الجميع خاسر، ولذا نحتاج بشدة لدعم الجميع ووضع المنتخب في المكانة التي يستحقها".

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