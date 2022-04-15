المصدر: الرياض - أ ف ب

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عودة بطولة الأندية العربية مع دراسة اقتراحات لإقامتها بطريقة التجمع، والسعودية مرشحة لتنظيمها، ويعد الرجاء المغربي آخر بطل، وأحرزه على حساب الاتحاد السعودي في أغسطس 2021، وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد وزير الرياضة السعودي، أن أكبر مشكلة تواجه الاتحاد العربي هي روزنامة البطولة، وقال: شاهدنا طلباً كبيراً من الأندية للمشاركة في البطولة العربية، ويوجد مقترح لإقامة بطولة مجمعة.

وأضاف: يوجد نقاش لتطوير كأس العرب للمنتخبات، والتنوع في مسابقات الاتحاد العربي على مستوى الرجال والسيدات للأندية والمنتخبات، سيسهم في تنمية وازدهار وتطور أندية ومنتخبات الاتحادات العربية، خاصةً وأن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام ستنفذ خلال العام الحالي.

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