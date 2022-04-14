الجزيرة ينعش آماله آسيوياً بالفوز الأول على مومباي الهندي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حقق الجزيرة فوزه الأول في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022 على حساب مومباي سيتي الهندي بنتيجة 0/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

جاءت المباراة متوسطة في الأداء، وحقق الجزيرة تفوقاً كبيراً ونجح في حسم النتيجة بهدف من ركلة جزاء نفذها علي مبخوت في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، متخطياً إحباط خسارة مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية، ومجدداً لحظوظه وآماله في التأهل.

ووضع الجزيرة أول 3 نقاط في رصيده، متساوياً مع مومباي في عدد النقاط، وتتواصل مباريات الجولة بلقاء الشباب السعودي (6 نقاط)، والقوة الجوية العراقي (3 نقاط) منتصف ليل السبت.

فرض الجزيرة سيطرته على الملعب منذ بداية اللقاء، وبادر بالهجوم على مرمى مومباي الذي أعتمد على الهجمات المرتدة دون أن تشكل خطورة على مرمى علي خصيف، فيما أضاع لاعبو الجزيرة عدداً من السوانح، أبرزها فرصة برونو دي أوليفيرا في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة سهلة في يد الحارس، وفرصة أخرى من تسديدة عبد الله ديابي كانت في طريقها للشباك لكن حارس المرمى نجح في إبعادها لركنية، وأنتظر الجزيرة حتى الدقيقة 40 للوصول إلى شباك منافسه من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد أن لامس المدافع الكرة بيده، ترجمها علي مبخوت إلى هدف انتهى عليه الشوط الأول.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني الذي واصل فيه الجزيرة تفوقه ومبادراته الهجومية بحثاً عن هدف تأمين النتيجة، والذي أهدره زايد العامري من انفراد بالمرمى عندما سدد الكرة في يد الحارس، وعلى الرغم من التفوق في السيطرة وشن الهجوم لكن لم ينجح الجزيرة في صناعة فرص حقيقية، بينما كانت أخطر فرصة للمومباي من ضربة رأسية للمدافع مرتضى فال اصطدمت بالشباك الخارجية، ومع تقدم الدقائق حاول الجزيرة الوصول كثيراً لمرمى مومباي الذي تكتل في منطقته الدفاعية لكنه تحرر في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة وشن عدداً من الهجمات وضاعت له فرصة التعديل من كرة اصطدمت بالعارضة، ليتواصل اللعب دون أن يطرأ جديد في النتيجة حتى أطلق الحكم الكوري الجنوبي كيم يونج صافرة النهاية.

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