باكاري جاساما يخرج عن صمته ويعلق على إدارته لمباراة الجزائر والكاميرون

المصدر: البيان

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خرج الحكم الجامبي باكاري جاساما عن صمته، ورد على الانتقادات التي وجهت له من قبل جماهير الجزائر، بعد فشل منتخب بلادها في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، لحساب الكاميرون.

وكان باكاري جاساما هو الحكم الذي قاد مباراة الجزائر والكاميرون، في إياب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، التي أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة الجزائرية.

وقال باكاري جاساما خلال حواره مع صحيفة "standard" الجامبية: "إذا حققوا الفوز (الجزائر) فستكون حكماً مثالياً بالنسبة لهم".

وتابع: "إذا خسروا فإنهم سيصفونك بالحكم السيء والضعيف، هذا هو الحال دائماً".

وتعرض باكاري جاساما لهجوم شرس من جانب جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وكذلك جماهير محاربي الصحراء، بسبب قراراته التحكيمية في هذه المباراة، حيث اتهموه بتلقي رشوة من صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، لإقصاء الجزائر عمداً لحساب الكاميرون.

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