مكافآت ضخمة لبطل كأس العرب في نسخته الجديدة

المصدر: البيان

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كشفت تقارير سعودية، عن نظام النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، التي من المقرر عودتها بعد غياب عامين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن البطولة ستبدأ بنظام التصفيات، على أن يصل إلى الدور التالي 12 فريقاً يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، بنظام التجمع.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن البطولة ستبدأ بعد نهاية مونديال 2022، مشيرة إلى أن الاتحاد العربي سيقدم جائزة تصل إلى 6 ملايين دولار لبطل النسخة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سيلتقي برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، على هامش المونديال المقبل لوضع الترتيبات الخاصة بالبطولة.

وأكد بن تركي أن الاتحاد تلقى العديد من طلبات الأندية للمطالبة بالمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية، وذلك خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأضاف: "هناك الكثير من المبادرات تم طرحها لتطوير الاتحادات العربية، منها مقترح بإقامة البطولة مجمعة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأيام المقبلة".

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