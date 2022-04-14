بسبب الدولار.. أزمة لمعين الشعباني في مصر

المصدر: البيان

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يواجه التونسي معين الشعباني مدرب فريق المصري الحالي والترجي التونسي السابق، أزمة مع فريقه بسبب عملة الدولار التي شهدت ارتفاعا خلال الأسابيع الماضية في سعر الصرف مقابل الجنيه المصري.

وأكدت تقارير صحفية مصرية، أن إدارة المصري عرضت على الشعباني الحصول على راتبه الشهري بالجنيه المصري، وهو ما رفضه المدرب التونسي وتمسك بحصوله على راتبه بالعملة الصعبة.

وبرر مسؤولو المصري سبب طلبهم، حيث أكدوا أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة راتب معين الشعباني ما يقرب من 180 ألف جنيه مصري، لذلك يرغب مسؤولو النادي البورسعيدي في صرف راتب المدرب التونسي بالجنيه المصري وهو ما رفضه الأخير.

ويسعى مسؤولو المصري للتوصل مع الشعباني لحل وسط وإنهاء هذه الأزمة، منعاً لتفاقمها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المصري مقبل على مباراة هامة أمام نهضة بركان المغربي، حيث يلتقي مع الأخير الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

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