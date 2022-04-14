إيهاب جلال يستقر على أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر

المصدر: البيان

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كشفت تقارير مصرية، عن أسماء المعاونين الذين طلب إيهاب جلال ضمهم إلى جهازه الفني الجديد لمنتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب الفراعنة، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وأكدت التقارير أن إيهاب جلال طلب ضم أحمد حسام مساعده في فريق بيراميدز (الذي يتولى تدريبه حالياً) إلى جهازه الفني الجديد لمنتخب مصر، كما طلب استمرار محمد شوقي الذي كان بالجهاز الفني السابق لكيروش.

وأوضحت التقارير أن جلال طلب ضم محلل أداء يدعى علي طه إلى جهاز المعاون بالمنتخب المصري، على أن يستمر عصام الحضري بمنصب مدرب حراس المرمى، مع تعيين مدرب أحمال فرنسي يتواجد حالياً مع إحدى الفرق المغربية.

يذكر أن إيهاب جلال سيستغل عدم ارتباط منتخب مصر خلال الفترة الحالية بأي مباريات رسمية، ليستمر في قيادة بيراميدز مباراتين قبل رحيله عن الأخير بشكل رسمي من أجل تولي منصبه الجديد.

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