حقيقة تفاوض اتحاد الكرة مع كارتيرون لقيادة منتخب مصر

المصدر: البيان

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خرج الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي، في تصريحات خلال الساعات الماضية، يؤكد خلالها تلقيه عرضاً من قبل مسؤولي اتحاد الكرة المصري لتولي تدريب منتخب الفراعنة خلال الأيام الماضية، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتابع كارتيرون في تصريحاته لقناة "العربية" قائلاً، أنه رفض عرض اتحاد الكرة، خاصة أنه مرتبط حالياً بعقد مع الاتفاق السعودي الذي يمر بفترة صعبة وينافس على البقاء بالدوري السعودي.

من جانبهم، رد مسؤولو اتحاد الكرة المصري على تصريحات كارتيرون، حيث نفى اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد، تصريحات المدرب الفرنسي، وقال لقناة "أون تايم سبورتس": "لم يطرح اسم كارتيرون لا من قريب أو من بعيد لتدريب منتخب مصر".

وأضاف: "مجلس الاتحاد صوت على هوية المدرب، وكانت الأغلبية لصالح المدرب المصري، وخلال الجلسة لم يطرح اسم أي مدرب أجنبي من قبل أي عضو للتعاقد معه".

يذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفراعنة.

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