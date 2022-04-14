8 لاعبين عالقين في المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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نفى معتصم عبدالسلام نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس لجنة شؤون اللاعبين، أن تكون هناك أي مخالفة بتعليق موقف تسجيل عدد كبير من اللاعبين في نظام تسجيل اللاعبين كما هو حادث في حالة نادي المريخ، الذي أبقى على 8 لاعبين عالقين في "السيستم"خارج الكشف المعتمد، وقال : هذه الخطوة لا تتم الا بالتزام النادي بكامل رواتب ومستحقات اللاعبين العالقين، وأن اي إخلال بهذا الشرط له تبعات قاسية على الاندية، وكشف عبد السلام عن العديد من الشكاوى التي وصلتهم من أندية ولاعبين بعد انتهاء فترة التسجيلات وتعهد بالبت فيها على وجه السرعة.

وأكد نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة شؤون اللاعبين، معتصم عبد السلام أن فترة التسجيلات انتهت وبالتالي أصبح لزاما على الأندية أن تمدهم بكشف معتمد يضم 32 لاعبا.

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