الاتحاد المغربي يطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تقدمه بطلب إلى نظيره الإفريقي، لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.

وأصدر الاتحاد المغربي بيانا رسميًا أكد خلاله، أنه تقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة نهائي دوري الأبطال، وذلك على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويتواجد فريقان مغربيان في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وهما الرجاء والوداد.

ويستعد الرجاء لمواجهة الأهلي المصري يومي 17 و22 أبريل الجاري، حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة بينما يلعب لقاء الإياب بالدار البيضاء.

ويتقابل الوداد المغربي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري يومي 17 و23 أبريل، إذ تقام مباراة الذهاب بالجزائر فيما تقام العودة بالمغرب.

الجدير بالذكر أن نهائي دوري أبطال إفريقيا يقام من مباراة واحدة، كما كان الحال في النسختين الماضيتين من البطولة.

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