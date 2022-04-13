وكيل لاعبين: دخلت القائمة السوداء في الأهلي بسبب هذه الصفقة

المصدر: البيان

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يعتبر عبدالله السعيد واحد من أبرز نجوم الأهلي المصري على مر تاريخه، ولكن جاءت النهاية غير جيدة بين اللاعب وجماهير النادي الأحمر، بعدما رفض تجديد عقده، ووقع للغريم التقليدي الزمالك، ولكن الصفقة لم تكتمل ليخوض تجربة احتراف قصيرة في أهلي جدة ويعود منه على الدوري المصري من جديد عن طريق بوابة بيراميدز، الذي يلعب ضمن صفوفه حتى الآن.

وأكد وكيل اللاعب سيد مرعي، أنه دخل القائمة السوداء بالنادي الأهلي، بسبب توقيع لاعبه عبدالله السعيد على عقود الانتقال للزمالك، ورفضه التجديد مع النادي الأحمر.

وقال مرعي خلال تصريحاته لبرنامج "النجوم في رمضان"، الذي يذاع على إذاعة الشباب والرياضة المصرية: "أصبحت بلاك ليست في الأهلي بعد صفقة عبدالله السعيد للزمالك، ساهمت في أكثر من صفقة للأهلي دون علمهم وكنت مساعداً في صفقة انتقال حسام حسن وياسر إبراهيم لأنها كانت رغبة الثنائي".

وتابع: "صفقة عبدالله السعيد للزمالك، التي أطلق عليها صفقة القرن الأهم في تاريخ كرة القدم المصرية، كانت سرية بفضل عبدالله السعيد الذي يجيد إخفاء تفاصيل هذه الأمور، عبدالله كان يخشى تكرار سيناريو نهاية مشوار النجوم في الأهلي، مثل عماد متعب وحسام عاشور".

وأردف: "عبدالله أراد ألا يتم الاستغناء عنه من قبل الأهلي، وهو مازال قادراً على العطاء، صفقة عبدالله السعيد تعتبر ثاني أهم صفقة في تاريخ مصر بعد صفقة رضا عبدالعال".

وأتم: "أنهيت صفقة انتقال أيوب الكعبي للأهلي بمكالمة هاتفية، ولم يكن مسؤولوه على علم وفعلت ذلك حباً في الأهلي لأنني كنت لاعباً في صفوف الناشئين بالنادي".

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