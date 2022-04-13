لاعب منتخب مصر السابق يطالب برحيل هذا الثنائي بسبب إيهاب جلال

المصدر: البيان

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جاءت ردود الأفعال في الوسط الرياضي المصري سلبية، بعد إعلان مسؤولي اتحاد الكرة عن تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة، خاصة أن الجماهير المصرية كانت تمني نفسها بالتعاقد مع مدرب أجنبي.

وطالب نجم الكرة المصرية السابق رضا عبدالعال، من الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتقديم استقالتهما عقب اختيار إيهاب جلال لقيادة منتخب مصر.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»، الذي يذاع على قناة «TeN»: "حازم إمام ومحمد بركات هما المسؤولان عن ملف المدير الفني الجديد عقب رحيل كيروش".

وتابع: "المدرب الأجنبي كان الخيار الأول لهما، لكننا فوجئنا بتولي إيهاب جلال، وهو ما يعني أن رأيهما لم يؤخذ به في هذا الملف".

وأكمل: "لابد من تقديم استقالتهما ووضع الاتحاد في "وش المدفع"، طالما أن رأيهما لم يعتد به".

وأعرب رضا عبدالعال عن استيائه من قرار تعيين إيهاب جلال مدرباً لمصر، حيث قال: "على أي أساس تم اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب المصري؟".

وتابع: "لا توجد معايير واضحة لاختيار المدير الفني، كنت أُفضل حسام حسن نظراً لخبراته الكبيرة منذ أن كان لاعباً في الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، كما أن مسيرته التدريبية أفضل من إيهاب جلال".

وأضاف: "بشكل عام المدرب الأجنبي كان الأفضل في هذه المرحلة، لكن وفقاً لإصرار اتحاد الكرة على مدرب محلي، فكان القرار الأفضل تعيين حسام حسن أو علي ماهر مدرب فيوتشر أو أحمد سامي مدرب سموحة".

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