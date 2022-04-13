الاتحاد الإفريقي يعلن تغيير موعد الإياب بين الرجاء والأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، تعديل موعد مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تجمع بين الرجاء المغربي والأهلي المصري.

وقرر الاتحاد الإفريقي إقامة مباراة الإياب بين الرجاء والأهلي، يوم الجمعة 22 أبريل، العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، الثانية صباحا بتوقيت الإمارات، حيث تم تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة.

وكان الاتحاد الإفريقي عدل أيضاً موعد مباراة الذهاب، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وقام بتأخير موعد انطلاقها هي الأخرى لمدة ساعة.

ووصلت الرجاء إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الأهلي في لقاء الذهاب الذي يستضيفه ملعب السلام الدولي.

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