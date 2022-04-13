هل اعتذر إيهاب جلال عن تولي تدريب منتخب مصر؟ اتحاد الكرة يرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف اتحاد الكرة المصري، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول اعتذار إيهاب جلال عن عدم قبول مهمة تدريب منتخب مصر، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن عن تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر، أمس الثلاثاء، ليتولى مهمة تدريب الفراعنة خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم 2023.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسمياً مساء اليوم الأربعاء للرد على هذه الأنباء، وجاء البيان كالتالي:

انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار مغرضة عن رحيل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر، وهو خبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، سيتم خلال الساعات المقبلة عقد جلسة تجمع بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال لاستكمال الجهاز المعاون والإعلان عن المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام.

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