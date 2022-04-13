محمد صلاح يكشف عن مسلسله المفضل في رمضان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عن مسلسله المفضل في الموسم الرمضاني الحالي.

ونشر محمد صلاح على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عبر خاصية "ستوري"، مقطع لمشهد من مسلسل "مكتوب عليا" الذي يقدمه الفنان أكرم حسني.

وأبدى محمد صلاح إعجابه بالعمل التليفزيوني، حيث كتب على الفيديو: "جامد أقسم بالله".

ومن ناحيته، أعرب أكرم حسني بطل العمل عن سعادته الكبيرة بمتابعة محمد صلاح لمسلسله الجديد، حيث أعاد نشر قصة صلاح وكتب عليها: "لما أصحى ألاقي فخر العرب بيتفرج عليا.. المفروض أعمل إيه؟".

الجدير بالذكر أن مسلسل مكتوب عليا يعتبر من أبرز الأعمال الكوميدية التي تذاع في الموسم الرمضاني الحالي، وحظى بإشادة جماهيرية كبيرة خلال الأيام الماضية.

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