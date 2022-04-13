منع عطا المنان من دخول القصر الجمهوري

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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تعرض أسامة عطا المنان النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، ومعتز الشاعر رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، لموقف محرج بالقصر الجمهوري، بحرمانهما من دخول القصر، لعدم وجود اسميها في الاستقبال ضمن وفد الاتحاد السوداني للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ويمنح الوصف القيادي لأسامة والشاعر الحق في مرافقة رئيس الاتحاد معتصم جعفر، في الوقت الذي رافق فيه طه فكي ومعتصم عبدالسلام رئيس الاتحاد معتصم جعفر.

على جانب آخر، نجح الهلال في تحويل تأخره أمام الأمل عطبرة بهدف إلى فوز بهدفين في المباراة المؤجلة ضمن مباريات الدوري الممتاز. وتقدم الأمل بالهدف الأول، فيما أحرز عبدالرؤوف هدف التعادل قبل أن يضيف أجاجون هدف الفوز من ركلة جزاء، وشهدت المباراة احتجاجات قوية من لاعبي الأمل على حكم المباراة بعد احتسابه ركلة جزاء للهلال.

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