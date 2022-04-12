من هو إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر؟

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب جلال، مدرب بيراميدز، لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفا لكارلوس كيروش اليوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على فيسبوك "قرر مجلس الإدارة... تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة".

ولم يكشف الاتحاد المصري عن أي تفاصيل بخصوص عقد جلال البالغ عمره 54 عاما أو موقفه من منصبه الحالي كمدرب لفريق بيراميدز.

وسبق لجلال تدريب الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ضمن عدة أندية مصرية، واشتهر بتقديم كرة هجومية.

وسيقود جلال (54 عاما) منتخب الفراعنة لأول مرة وستكون مهتمه الأولى هي التأهل لكأس إفريقيا 2023 التي تجري منتصف العام المقبل في كوت ديفوار.

من هو إيهاب جلال ؟

إيهاب جلال لاعب الشمس والمصري والقناة السابق توج بكأس مصر مع الدراويش عام 1997.

بدأ مشواره التدريبي مع كهرباء الإسماعيلية في 2007-2008، درب الحمام وكفر الشيخ وظهر لأول مرة في الدوري الممتاز موسم 2013-2014 مع تليفونات بني سويف.

كاد يبقي على تليفونات بني سويف بين الكبار لولا خسارة اللقاء الفاصل ضد الرجاء، لينتقل إلى مصر للمقاصة الذي سطر معه فصلا رائعا على مدار 3 مواسم.

مع المقاصة احتل وصافة الدوري في 2016-2017 ليقود الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

قضى فترات قصيرة مع إنبي والزمالك والأهلي الليبي، ثم قاد المصري عاما و3 أشهر.

ثم تولى قيادة المقاصة لولاية ثانية قبل أن يقود الإسماعيلي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وترك بيراميدز ثالثا في ترتيب الدوري ومتأهلا لربع نهائي الكونفدرالية.

في مشواره التدريبي إجمالا، وفي 292 مباراة، فاز جلال 142 مرة (48%) وتعادل 74 مرة وخسر 76 مرة.

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