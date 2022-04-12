رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسمياً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء نصه كالتالي:

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الأستاذ جمال علام، تعيين الكابتن إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة.

وقرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.



وكان اتحاد الكرة المصري أعلن قبل أيام رحيل البرتغالي كارلوس كيروش من منصب المدير الفني للفراعنة، وذلك بعد فشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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