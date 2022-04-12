مساعدا كيروش يستمران مع إيهاب جلال في منتخب مصر

المصدر: البيان

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أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب الفراعنة، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي تم الإعلان عن رحيله قبل أيام.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة استقر على استمرار الثنائي عصام الحضري ومحمد شوقي، في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة بعدما تم الإعلان عن تعيين جلال مديراً فنياً.

يذكر أن اجتماعات اتحاد الكرة المصري الأخيرة شهدت انقسام ما بين مجموعة ترغب في التعاقد مع مدير فني مصري، ومجموعة تؤيد فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأوضحت الصحف المصرية أن الأغلبية داخل اتحاد الكرة المصري، قرروا تواجد مدرب مصري وهو إيهاب جلال خاصة وأن الوقت ضيق قبل تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ولرغبتهم في وجود مدرب يعرف إمكانيات اللاعبين بشكل جيد وهو ما رجح كفة جلال.

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