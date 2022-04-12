بعد غياب عامين.. عودة البطولة العربية للأندية

المصدر: البيان

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كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن اقتراب موعد إقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة العربية صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكتب عليها: "انتظرونا قريباً".

ويتنافس على كأس العرب أندية النخبة من الوطن العربي، حيث تضم البطولة 38 فريقاً من الدول العربية بآسيا وإفريقيا.

ونجح الرجاء المغربي في التتويج بالنسخة الأخيرة من كأس العرب التي لعبت عام 2020.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي أعاد مؤخراً بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي أقيمت بقطر نهاية العام الماضي 2021 بعد غياب سنوات عديدة، ونجح المنتخب الجزائري في التتويج باللقب بعد التغلب على نظيره التونسي.

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