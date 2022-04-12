تقارير.. إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر

المصدر: البيان

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استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، على تعيين إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز، في منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي تم الإعلان عن رحيله قبل أيام.

ووفقاً لصحيفة «المصري اليوم» فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري استقر على تعيين جلال وتواصلوا بالفعل معه خلال الساعات الماضية، ومع إدارة نادي بيراميدز خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي.

وأكدت الصحيفة أن اتحاد الكرة المصري لم يتم يستقر حتى الآن على الجهاز المعاون لإيهاب جلال.

وشددت الصحيفة على اجتماعات اتحاد الكرة الأخيرة شهدت انقسام ما بين مجموعة ترغب في التعاقد مع مدير فني مصري، ومجموعة تؤيد فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن الأغلبية داخل اتحاد الكرة المصري، استقروا على وجود مدرب مصري وهو إيهاب جلال خاصة وأن الوقت ضيق قبل تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ولرغبتهم في وجود مدرب يعرف إمكانيات اللاعبين بشكل جيد وهو ما رجح كفة إيهاب جلال.

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