بعد استقالته.. مرتضى منصور يعين هدهود في منصب جديد بالزمالك

المصدر: البيان

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أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، تعيين اللواء مصطفى هدهود في منصب جديد بالنادي الأبيض وذلك بعد تقدم الأخير باستقالته خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء المنصب الجديد لهدهود عبارة عن مستشارا أمنياً لمجلس إدارة نادي الزمالك، وهو ما أكده مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الحدث اليوم" الفضائية: "قمنا بتعيين مصطفى هدهود مستشارا أمنياً لمجلس الإدارة لخبرته في هذا المجال".

وتابع: "إحنا مش بنرمي ولادنا، غلط واعترف بالغلط وقبلنا استقالته، ولكن تم تعيينه كمستشار أمني لمجلس الإدارة وله الحق في حضور اجتماعات مجلس إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن هدهود كان تقدم باستقالته بسبب أزمة حصوله على ميدالية فضية خلال مراسم تتويج فريق سبورتنج بكأس مصر لكرة اليد ووضعها في جيبه الشخصي، وهو ما أظهرته اللقطات التليفزيونية.

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