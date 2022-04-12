أحمد مجاهد: كيروش مثل الجوهري.. وضياء السيد الأحق بقيادة منتخب مصر

المصدر: البيان

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أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي كانت تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه كان يتمنى استمرار البرتغالي كارلوس كيروش في منصبه كمدرباً لمنتخب مصر.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" الذي يقدمه محمد الليثي عبر إذاعة الشباب والرياضة المصرية، أن كيروش يبدأ عمله في الثامنة صباحا ويستمر لمدة 12 ساعة يومياً، مشيراً إلى أنه لم يشاهد هذا الأمر إلا في الأسطورة الراحل محمود الجوهري.

وشدد مجاهد على أن ضياء السيد هو الأحق بقيادة منتخب مصر خلال الوقت الحالي، معللاً ذلك بأن الأخير على دراية كاملة بالمنتخب بسبب تواجده في الجهاز الفني السابق.

وعن البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، قال مجاهد: "كل ما يثار عن راتب فينجادا وحصوله على 65 ألف دولار غير صحيح، راتب فينجادا مع الثنائي المساعد له 26 ألف يورو فقط، وعقده ينتهي في مايو المقبل ولا توجد به شروط جزائية، إذا أراد اتحاد الكرة الحالي توجيه الشكر له فيمكنهم القيام بذلك".

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