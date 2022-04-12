لماذا اختار الإمارات لاستضافه معسكره؟ الاتفاق السعودي يجيب عبر "البيان"

المصدر: البيان

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كشف إبراهيم آل سالم عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي والمشرف على مركز الإعلام والاتصال بالنادي، عن أسباب اختيار دولة الإمارات لاستضافة معسكر «فارس الدهناء».

وقال آل سالم في تصريحات خاصة لـ "البيان" أن اختيار الإمارات لإقامة معسكر الاتفاق جاء لعدة أسباب، أهمها توفر كافة التجهيزات والمباريات الودية التي من شأنها إعداد الفريق السعودي بالصورة المطلوبة خلال فترة توقف الدوري.

وتابع: "كان لدينا عدة خيارات إما إقامة المعسكر داخلياً في المملكة أو دولة عربية أخرى، وبالنظر لتوفر كافة المتطلبات التي يرغب فيها مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون بأبوظبي، تم الاستقرار على إقامة المعسكر بالإمارات".

وأكمل: "المتطلبات التي كان يرغب فيها كارتيرون، تمثلت في مقر المعسكر الذي يتوافر فيه كافة مقومات الإعداد من سكن راقي يتخلله مرافق صالة الحديد والنادي الصحي، فضلاً عن اقتراب الملاعب، إلى جانب الحصول على الموافقات الرسمية بخوض 5 مباريات ودية مع أندية بالدوري الإماراتي".

وأضاف: "بالتأكيد موقف الاتفاق غير مناسب بجدول ترتيب الدوري السعودي، ونحن كمجلس إدارة نؤمن بأن فارس الدهناء يملك لاعبين مميزين أجانب ومحليين".

وشدد: "نحتاج طي صفحة الماضي والتركيز خلال فترة الإعداد طوال العشرين يوماً للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، حيث تنتظرنا 6 مباريات هامة بالدوري السعودي، التي سنخوضها وكأنها مباريات كؤوس لنحسن صورتنا ونتقدم في سلم الترتيب".

الجدير بالذكر أن فريق الاتفاق السعودي بدأ فترة الإعداد بمرحلتين الأولى كانت بالدمام لتجهيز المصابين واللاعبين المحليين في ظل مشاركة الدوليين مع منتخباتهم الوطنية في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، ثم استأنفت المرحلة الثانية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بمعسكر خارجي لمدة 20 يوماً، بدأ 8 إبريل الجاري ومستمر حتى 28 من الشهر ذاته بتواجد كافة اللاعبين، ويتخلله 6 مباريات ودية مع بني ياس يوم 15 إبريل، والجزيرة يم 18 إبريل، والنصر السعودي يوم 19 إبريل، والعروبة يوم 21 إبريل، والعين يوم 24 إبريل، والظفرة يوم 27 إبريل.

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