لاعب الأهلي السابق يدعم عودة كوبر لقيادة منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشارت تقارير صحفية مصرية، عن وجود رغبة داخل مجلس اتحاد الكرة المصري لإعادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لقيادة الفراعنة في ولاية جديد.

وأكدت التقارير أن اختيار كوبر مُدعم من جانب محمد بركات لاعب الأهلي المصري السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، الذي يحاول إقناع جمال علام رئيس الاتحاد بفكرة عودة المدرب الأرجنتيني.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أنه يجب أن يكون المدرب الأجنبي القادم صغيراً في السن وله طموح مناسب لتحقيقه مع المنتخب المصري ويجيد اللعب بطريقة هجومية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن أمس الأحد، عن إنهاء التعاقد مع كيروش بالتراضي في ظل عدم التوافق بين الطرفين حول بعض الطلبات التي تقدم بها المدرب البرتغالي، وذلك وفقاً لتصريحات مسؤولي الاتحاد.

وقاد كوبر منتخب مصر في 38 مباراة رسمية منذ عام 2015 وحتى رحيله في عام 2018، حقق منتخب مصر خلالها 20 انتصارا، وخسر 12 مباراة وتعادل 6 مباريات، وسجل الفراعنة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني 53 هدفاً، واستقبلت شباكه 31 هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز