بعد رحيله عن منتخب مصر.. كيروش يتنازل عن 18 مليون جنيه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة تنازل عن قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الاتحاد.

وقال الكومي خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»: "كيروش تنازل عما يقرب من 18 مليون جنيه مصري، قيمة الشرط الجزائي في العقد، الذي ينتهي في 31 ديسمبر المقبل".

وتابع: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أجرى اجتماعا مع كيروش عبر برنامج (زووم) في ظل تواجد الأخير في بلاده، وذلك قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالأمس، واتفق الطرفان على إنهاء التعاقد".

وأكمل: "كيروش أبدى استعداده لمد منتخب مصر واتحاد الكرة باستشاراته الفنية خلال أي وقت".

وفي نهاية حديثه أكد إيهاب الكومي، أن غداً الثلاثاء سيتم التصويت داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة على اسم المدرب الجديد لمنتخب مصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز