الشهري يغيب عن منتخب السعودية في مونديال 2022

المصدر: البيان

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تأكد غياب نجم الهلال السعودي صالح الشهري عن المشاركة مع منتخب بلاده، في نهائيات كأس العالم المقبلة بقطر التي تنطلق 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وتعرض صالح الشهري لإصابة خطيرة خلال مباراة الشارقة الأخيرة، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وأكد الهلال في بيان رسمي أن إصابة الشهري عبارة عن قطع في وتر القدم، وسيحتاج للخضوع إلى عملية جراحية سيتم تحديد موعدها لاحقاً، وهو الأمر الذي أثار قلق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية.

وأكدت صحيفة «عاجل» السعودية، أن إصابة صالح الشهري التي يعاني منها عبارة عن قطع في وتر إيكيلس، وهو ما يؤكد غيابه لفترة لن تقل عن 9 أشهر، وبالتالي لن يتواجد مع المنتخب السعودي في مونديال قطر.

وبالرغم من هذه التكهنات حول مدة غياب الشهري، إلا أن الهلال لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي عن فترة غياب لاعبه.

ومن جانبه، علّق صالح الشهري على إصابته، حيث نشر مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه خلاله رسالة إلى جماهير الهلال، قال فيها: «مبارك عليكم الشهر، شكراً لكم على كل الرسائل التي وصلتني، وإن شاء الله سأعود أقوى وأفضل ولا تنسوني من دعائكم».

يذكر أن الهلال استهل مشواره الآسيوي بفوز ثمين على الشارقة بنتيجة 1/2، ويخوص اليوم الاثنين ثاني مبارياته بالبطولة القارية أمام الريان القطري.

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